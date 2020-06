Candidato a prefeito de Tabatinga, Rogélio Campuzano morre de Covid-19

O pré-candidato a prefeito do município de Tabatinga, o médico colombiano Rogélio Alonso Campuzano, morreu na manhã da quinta-feira (11), após ficar internado em decorrência dos sintomas da Covid-19. Ele, que sofreu um atentado a tiros em janeiro deste ano, acabou contraindo o coronavírus e estava internado no Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte da capital, há quase um mês.

Amigos, parentes e pacientes lamentaram a morte precoce do médico, que era bastante querido na cidade. Uma das seguidoras do médico nas redes sociais escreveu uma mensagem de carinho e relembrou o atentado sofrido por ele no início do ano.

“Hoje partiu o nosso amigo Dr. Rogelio Alonso Rogélio Alonso Campuzano, mais uma vítima da Covid-19. Todos em choque aqui no Alto Solimões. O sol quente, esfriou e paira o silêncio. Muita tristeza! Sua breve passagem foi intensa, mas será sentida por todos, principalmente por aqueles que o queriam bem. Sem dúvidas, a sua partida mexeu com o coração até com os desafetos. Como médico, ele não mediu esforços para atender a todos. Até o colega que o perseguiu incansavelmente.

Mesmo doente, ele atendia pacientes com uma mão, enquanto a outra estava no soro. O atentado vai perseguir, como um fantasma, o inconsciente de quem fez ou quem mandou fazer aquilo”, relatou.

Em janeiro, Rogélio e a namorada foram vítimas de uma tentativa de homicídio quando saíam da clínica onde ele trabalhava. Na ocasião, ele foi baleado na cabeça e no ombro e mulher foi atingida com um tiro de raspão no braço. Desde o princípio, houve informações sobre perseguição política em Tabatinga, mas a motivação do crime nunca foi esclarecida de fato.

Rogélio, que era do Partido Social Cristão (PSC) e poderia ser uma das apostas do governador Wilson Lima, se recuperou e trabalhou no enfrentamento ao coronavírus no município, mas acabou infectado e trazido para Manaus em estado delicado.