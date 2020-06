Dia dos Namorados: Repórter do ‘Bom dia Rio’ se declara ao vivo e vídeo viraliza

Entretenimento – O ”Bom dia Rio”, da TV Globo, terminou em clima de romance nesta sexta-feira. Para celebrar o Dia dos Namorados, repórteres e apresentadores do noticiário se declararam ao vivo para seus companheiros, derretendo os corações dos espectadores.

Uma das mensagens apaixonadas, a do repórter Erick Rianelli para Pedro Figueiredo, com quem é casado há dois anos, acabou viralizando nas redes sociais. ”Pedro Figueiredo está assistindo a gente, já falei com ele. Meu amor, meu marido. Eu te amo. Feliz Dia dos Namorados para gente e para todos os casais apaixonados que estão nos assistindo”, anunciou o jornalista.

E ele ainda aproveitou para cobrar um jantar de Pedro, que também é repórter da Globo:

“Eu vou comemorar o meu Dia dos Namorados em casa rapidinho porque amanhã tem plantão cedo. Agora, Pedro, vê se faz o jantar aí, né amor? Me dá essa força aí! Vou preparar uma surpresa ótima para ele!”

No Twitter, Pedro compartilhou a mensagem do marido. ”Me apaixonando cada dia mais”, escreveu na legenda.