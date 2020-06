No Brasil, mais de 83 mil profissionais de saúde contraíram o coronavírus

Covid-19 – Os profissionais da saúde na linha de frente do combate à Covid-19 também estão entre os mais afetados pela pandemia, informa o Ministério da Saúde.

A pasta disse ter coletado e analisado 432.668 testes desses agentes entre 1º de março e 1º de junho, dos quais 83.118 deram positivo.

Desses, 169 morreram por causa da Covid-19, segundo o ministério. A maioria dos óbitos (42) é de profissionais da enfermagem, seguidos pelos médicos (18).

A secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro afirma, porém, que o número pode não ser um “dado fidedigno” do contingente de profissionais da saúde no Brasil –segundo ela, cerca de 6 milhões em 14 categorias.