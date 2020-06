DECCT destaca suporte aos turistas brasileiros e estrangeiros

Neste sábado (13), data alusiva ao Dia do Turista, a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Turista (DECCT) reforça seu compromisso com os excursionistas que chegam ao estado, sejam eles brasileiros e/ou estrangeiros. A DECCT completará, no mês de julho, 15 anos de prestação de serviço.

“A unidade policial funciona com atendimento ao público em geral, mas, principalmente, aos turistas, dando suporte em todas as áreas (fatos típicos e atípicos)”, explica o delegado titular da Especializada, Adauto Nazareth.

Segundo a autoridade policial, as ocorrências registradas com maior frequência na Especializada são as de estelionato, furto e roubo. “Nos cinco primeiros meses de 2019, tivemos 30 procedimentos policiais, tendo como maior incidência os crimes de estelionato e furto. Porém, nos cinco primeiros meses deste ano, este número reduziu para nove procedimentos dos mesmos crimes, talvez por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)”, relata.

Nazareth destaca ainda que entre os golpes mais frequentes envolvendo turistas estão os de compras de passagens aéreas. Ainda conforme o delegado, quando o turista é estrangeiro, há um acompanhamento ao consulado e embaixadas, dando suporte em tudo o que for necessário.

A DECCT está localizada no segundo piso do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na avenida Santos Dumont, 1.350, bairro Tarumã, zona oeste da capital. “Mas contamos, também, com um anexo, no Porto de Manaus, que funciona de dezembro a maio, período de cruzeiros na cidade”, ressalta ele, lembrando que entre as operações frequentes está a que acontece anualmente durante o Festival Folclórico de Parintins (município distante 369 quilômetros em linha reta da capital).

Para mais informações junto à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Turista, basta entrar em contato por meio do telefone (92) 3652-1656.