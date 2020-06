Nickelodeon revela que Bob Esponja faz parte da comunidade LGBTQ+

Entretenimento – O Pride Month – ou o mês do orgulho LGBTQ+ – chegou e muitas pessoas já estão publicando várias coisas relacionadas à pauta. Com isto, a Nickelodeon fez um post neste sábado (13), no Twitter, com os membros da comunidade e revelou que o personagem Bob Esponja faz parte!

A notícia pegou muita gente de surpresa – outras nem tanto -, deixando os fãs felizes. Alguns internautas sugeriram que Patrick Estrela pode ser gay, e a Sandy, lésbica. Até então, o canal só anunciou Bob Esponja, Schwoz Schwart, de “Henry Danger” e Korra de “Avatar: A Lenda de Korra”. Mas se sabe que Chella Man, ator trans, vive Jericho em “Titans”.

O Mês do Orgulho nos EUA vêm em homenagem às revoltas de Stonewall, ocorridas em junho de 1969 em Nova York. Algumas ativistas como Stormé DeLarverie, lésbica butch, e a drag queen Marsha P. Johnson ficaram conhecidas após as rebeliões. Essa data promove, além de orgulho, diversidade e representatividade.