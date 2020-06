Em meio à pandemia, Arthur vai desativar hospital de campanha municipal

MANAUS – O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, localizado no Lago Azul, zona Norte de Manaus, criado para desafogar o sistema estadual de saúde durante a pandemia da Covid-19, deixará de atender novos pacientes a partir desta segunda-feira, 15/6. A informação foi confirmada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto na noite deste domingo, 14, embasada na redução de casos da doença na capital.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a unidade já curou mais de 570 pacientes, sendo 28 indígenas. Atualmente, 46 pacientes seguem internados em tratamento no hospital.

Inaugurado no dia 13 de abril, durante o pico de casos de coronavírus em Manaus, o hospital de campanha nasceu de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus com a iniciativa privada, por meio do grupo Samel e instituto Transire. Implantando em apenas quatro dias nos prédios de um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), a unidade possui mais de seis mil metros quadrados.

“Está na hora de fechar o hospital e fazer com que retorne ao seu destino de escola”, disse Arthur ao confirmar que o local será usado como centro integrado de educação de alto padrão.

Casos de Covid-19

O Amazonas diagnosticou mais 480 casos de Covid-19 neste domingo (14/06), sendo cinco por exame laboratorial de biologia molecular (RT-PCR) e outros 475 foram detectados por teste rápido, totalizando 56.506 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 27 óbitos pela doença. Desses, sete ocorridos nas últimas 24 horas e 20 em investigação que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.492 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus de sábado (13/06), foram registrados 38 sepultamentos e sete óbitos domiciliares.