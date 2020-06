Manifestantes pró-Bolsonaro jogam fogos de artifício no STF

Brasília – Na noite de sábado (13), após o governo do Distrito Federal desmontar um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, manifestantes atacaram o STF (Supremo Tribunal Federal). Por volta das 21h30, o grupo simulou um bombardeio e lançou fogos de artifício contra o prédio do STF. As informações são do IG.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostra um homem dizendo insultos e mencionando nomes de ministros como Carmem Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandovsky e Gilmar Mendes. Ele ainda ameaça: “Se preparem, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda”.

De acordo com a Polícia Militar do DF, um grupo de cerca de 30 pessoas fez um culto na Praça dos Três Poderes e encerrou a cerimônia com fogos de artifício.

Confira o vídeo: