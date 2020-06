PIB do Amazonas teve crescimento de 4,50% no primeiro trimestre

Economia – O levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) apontou um crescimento nominal de 4,50% no Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas, no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2019, totalizando um volume de R$ 25,615 bilhões. Descontada a inflação pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), o crescimento do PIB foi de 1,16%.

O setor de Serviços totalizou R$ 13,322 bilhões, o equivalente a uma participação no PIB do estado de 52%, e apresentou crescimento de 5,66% na comparação entre o primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro de 2019. O crescimento foi decorrente principalmente do incremento do volume de vendas e da receita nominal do comércio varejista que, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicou que o subsetor alcançou um crescimento de 6,02% (volume de vendas) e 13,71% (receita nominal) na comparação com o primeiro trimestre de 2019.

A Indústria registrou um volume de R$ 7,124 bilhões, com participação de 27,96% no total do PIB do estado, e um crescimento de 3,91% no comparativo entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2019. Entre as atividades econômicas deste setor, a Indústria de Transformação, que representa 83,40% do setor da Indústria do estado, apresentou um crescimento de 6,02% na comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2019.

As atividades que impulsionaram o crescimento com a maior expansão no volume de produção do período analisado foram a fabricação de máquinas e equipamentos (incremento de 64,24%), seguida pelo segmento de impressão e reprodução de gravações (28,60%) e a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (5,11%), de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE.

A Agropecuária teve um crescimento de 2,13%, quando saltou de R$ 1,457 bilhões no primeiro trimestre de 2019 para R$ 1,488 bilhões no primeiro trimestre de 2020. Esse crescimento foi resultado principalmente da expansão na produção da cana-de-açúcar (3,51%) e do milho (1,05%) no período, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa região, em determinado período, e é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia para quantificar a atividade econômica.