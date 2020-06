Roraima quer mandar pacientes com Covid-19 para os hospitais de Manaus

Roraima – À pedido do governador de Roraima, Antônio Denarium (PSL), o governo do Amazonas se prestou a disponibilizar 27 leitos de UTI para atender pacientes do coronavírus.

A princípio, os pacientes estavam internados no Hospital Geral de Roraima(HGR), sobretudo que entrou em colapso para atendimento. Eles serão transferidos via UTI Área para o Amazonas.

Denarium disse que existem no HGR cerca de 250 pessoas hospitalizadas. Essas foram acometidas pela covid-19, e além disso a previsão de abertura do Hospital de Campanha deve demorar alguns dias. Esta, principalmente por imbróglio judicial em questões de contratação de médicos.

“Eu conversei com o governador do Amazonas, Wilson Lima, pra disponibilizar leitos de UTI, pra que a gente possa transferir os pacientes que estão aqui em Boa Vista. Aqueles que precisam de UTI, e aqueles que estão em UTI também pra abrir novas vagas no hospital”, disse.

De acordo com o governador de Roraima, “foi disponibilizado por uma boa vontade muito grande de Wilson Lima, 27 vagas em leitos de UTI”.

Para transferência dos pacientes, Denarium afirmou que em conversa com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello foi acertado o suporte logístico da pasta. Além disso, houve contato dele com o General Estevam Theóphilo, do comando militar da Amazônia. Sobretudo para realizar o translado de Roraima para o Amazonas.

Segundo o governador de Roraima, a rede de atendimento no estado colapsou. Portanto, como o Amazonas apresentou diminuição de internações em leitos de UTI, houve a necessidade de pedir ajuda. Sobretudo por haver leitos disponíveis.