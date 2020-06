Secretaria de Educação lança pesquisa sobre volta às aulas presenciais no AM

Amazonas –

O intuito é ouvir a comunidade escolar para entender as preocupações e necessidades sobre o retorno das atividades nas escolas

Mesmo sem data definida para o retorno das aulas presenciais, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciou, neste domingo (14/06), um momento de escuta da comunidade escolar. Com uma pesquisa direcionada para pais e os demais profissionais da educação, o objetivo é captar informações sobre o cenário pós-medidas de isolamento social e de suspensão das aulas presenciais. Desta forma, a secretaria pretende adaptar as mudanças pedagógicas e protocolos de Saúde à realidade da comunidade escolar.

Os questionários estão disponíveis no site da Secretaria de Educação (www.educacao.am.gov.br). Quatro questionários foram elaborados na plataforma Google Forms direcionados a diferentes públicos: pais e responsáveis; servidores administrativos; professores e pedagogos; e gestores.

As pesquisas abordam a saúde física e mental da comunidade escolar, se houve falecimento na família, causado pela doença no período de isolamento, por exemplo. Para os gestores, pedagogos e professores, estão sendo levantadas, ainda, informações sobre as metodologias aplicadas durante o regime de aulas não presenciais, as atividades planejadas para o retorno às salas de aula e como a escola e o corpo docente podem dar suporte para os estudantes.

A partir das respostas, a secretaria pretende desenvolver estratégias de atenção psicossocial e pedagógicas, segundo explica o secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Barbosa. “Existem recomendações gerais baseadas nos protocolos de Saúde que estão sendo seguidas no mundo todo, mas precisamos de um diagnóstico da rede estadual para saber como adaptar essas medidas para nossa realidade”, ressalta.

Nesse momento, todos os esforços da pasta estão em reunir informações e definir estratégias em consonância com o que prevê o Conselho Nacional de Secretarias de Educação (Consed), que está trabalhando em diretrizes nacionais para os estados. Também serão incorporadas ao planejamento experiências internacionais, as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e diretrizes e recomendações de órgãos educacionais do Brasil e do mundo, como é o caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); World Bank Group; e do movimento nacional “Todos pela Educação”.