Aplicativo que muda foto para sexo oposto é investigado por roubar dados

Polícia – O aplicativo russo que virou febre na internet, e parece uma simples brincadeira, pode oferecer perigo.

O aplicativo que já tinha viralizado há alguns meses atrás com o efeito de envelhecer a pessoa nas fotos, está sendo investigado pelo FBI e foi notificado pelo Procon de São Paulo desde dezembro do ano passado, e a resposta nunca aconteceu ao órgão do Procon.

O aplicativo está sendo usado inclusive pelos famosos, e pode roubar vários dados pessoais. Para utilizá-lo, o usuário tem que aceitar os termos e condições de uso do fabricante, e isso permite que programas de computador vasculhem os dados contidos no aparelho. Ainda mais quando é utilizado o uso da imagem da pessoa, como nesse caso, onde estes dados nas mãos de pessoas erradas podem gerar transtornos tanto financeiros quanto pessoais.

A orientação é antes de baixar qualquer aplicativo, pesquisar o histórico do mesmo.