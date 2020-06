Bolsonaro avisa ministro que situação é crítica e que STF pede sua cabeça

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro avisou ao ministro da Educação, Abrahamn Weintraub, que sua situação é critica e que há uma pressão grande do Supremo Tribunal Federal (STF) pela sua saída.

A conversa não foi conclusiva acerca de sua saída, mas Weintraub deixou claro que qualquer que seja a decisão do presidente, ele se manterá ao seu lado. Fez essa alusão em referência a outros ministros que foram demitidos e acabaram saindo do governo com críticas, como Sergio Moro, Luiz Henrique Mandetta e Gustavo Bebbiano.