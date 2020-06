Em Parintins, toque de recolher é prorrogado até o final de junho

Parintins – Foi definida nesta segunda-feira, 15 de junho, a prorrogação do toque de recolher em Parintins. A medida segue decisão do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus que deliberou sobre o tema em reunião.

Segundo o novo decreto assinado pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, fica autorizada a reabertura do comércio no município, com exceção de restaurantes e lanchonetes que devem permanecer com serviços de delivery.

Os estabelecimentos comerciais terão que seguir normas sanitárias, como a disponibilização de álcool 70% aos clientes, obedecimento do distanciamento social e limite reduzido na quantidade de clientes nos comércios.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a prorrogação, definida pelo Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, tem o principal objetivo de combater o contágio do novo coronavírus e diminuir a curva de contaminação no município. “Buscamos um consenso e ficou definido que o toque de recolher se mantém das 15 às 06h da manhã, mas com a abertura do comércio durante o dia”, complementa.

No decreto municipal também continua proibido o funcionamento de academias, casas de show, bares e o transporte de passageiros a Parintins pelas vias fluvial e aérea.