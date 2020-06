FVS-AM alerta: não é o momento de baixar a guarda para o novo coronavírus

Amazonas – Os amazonenses devem manter os cuidados básicos de prevenção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), apesar da queda nos números de internações e de óbitos causados pela doença. O alerta é da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto.

“A gente percebe, pelo número de óbitos e de sepultamentos que tivemos ontem (14/06), e que já voltaram aos níveis normais de antes da pandemia, essa redução. Isso não significa, contudo, que estamos livres do vírus e nem que estamos agora liberados para sair livremente por aí”, alerta Rosemary.

“Precisamos continuar com a vigilância, com o controle, com uso de máscara, com o uso das medidas não medicamentosas, como por exemplo, manter as questões da higiene ambiental e cuidados com as superfícies. A lavagem das mãos e o distanciamento social continuam sendo as principais formas de se proteger”, destaca a diretora-presidente da FVS-AM.

O segundo ciclo do plano de retomada gradual das atividades não essenciais em Manaus teve início nesta segunda-feira (15/06). O plano foi definido pelo Governo do Amazonas baseado na análise de indicadores sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus no estado.

Para autorizar a abertura gradual dos serviços, o Estado avaliou alguns dos principais impactos da doença, como o aumento da disponibilidade de leitos e diminuição das taxas de transmissão e de óbitos pela Covid-19 em Manaus.

Segundo a diretora-presidente, as medidas de prevenção adotadas pelo Governo do Estado e o isolamento social da população contribuiu para que a situação não tomasse proporções piores e o Estado tivesse um número ainda maior de óbitos por Covid-19.

“Nós podemos ter o reinício da transmissão viral, e isso pode nos levar novamente a uma situação de retroagir com as medidas que nós estamos tomando de flexibilização. Então é necessário continuarmos com todas elas, apesar do clima de otimismo que nós temos aí e que nos indica que nós estamos no caminho certo, que nos indica que estamos vendo a luz no fim do túnel. Para que nós possamos continuar nesse caminho, não devemos relaxar nas medidas preventivas”, disse Rosemary.