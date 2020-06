Irmão de Sara Winter comemora prisão da extremista: “É uma sociopata”

Brasil – O irmão da bolsonarista Sara Winter, Diego Giromini, comemorou nesta segunda-feira (15) a prisão da “ex-feminista”. À coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o motorista particular disse que a irmã é “sociopata” e que “tem a cabeça de Suzane von Richtofen.

“Como sou brasileiro e eu quero um país melhor, a notícia foi extremamente positiva. É uma pessoa totalmente descontrolada, só quer aparecer na mídia. Não serve para nada. É uma sociopata. Ela tem a cabeça da Suzane von Richtofen”, afirmou, acrescentando ainda que Sara Winter “não pode viver em sociedade”.

“É uma pessoa extremamente agressiva. Você dá um conselho para ela e ela acha que não é certo, ela começa a brigar, a agredir até fisicamente”, completou.

Além de Sara, outros cinco integrantes do “300” foram alvo de prisão preventiva nesta segunda por parte da Polícia Federal. A detenção ocorre dentro do inquérito que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos – como os ataques com fogos de artifício contra o prédio do STF – e não tem relação com a investigação sobre a produção fake news. O mandado atende a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

Sara foi um dos alvos dos 29 mandados de busca e apreensão, autorizados por Moraes, em 27 de maio. Além dela, foram alvos nessa operação da Polícia Federal, blogueiros bolsonaristas, como Allan dos Santos, empresários, como Luciano Hang e Edgard Corona, e parlamentares apoiadores do presidente.