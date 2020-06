Mundo passa dos 8 milhões de casos confirmados de covid-19

Covid-19 – A pandemia do novo coronavírus bateu uma nova marca nesta segunda-feira (15), ao ultrapassar a marca de 8 milhões de casos confirmados de covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Com isso, mais que uma em cada mil pessoas no mundo já foi infectada pela doença.

Os EUA continuam como o país mais atingido pela pandemia no mundo, com 2,11 milhões de casos, ou mais de 25% do total. Das mais de 425 mil mortes causadas pela covid-19 no mundo, 116 mil foram em território norte-americano.

O Brasil vem logo atrás, com o segundo maior número de casos confirmados (888 mil) e o segundo maior número de mortes (43,9 mil).

O terceiro país em número de casos é a Rússia, com 536 mil, seguido pela Índia, com 332 mil, e pelo Reino Unido, com 298 mil pessoas infectadas pelo coronavírus.