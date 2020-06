Município de Borba recebe equipamentos para leitos de UCI no Hospital Vó Mundoca

Borba – O Governo do Estado entregou, nesta segunda-feira (15/06), equipamentos para implantação de dois leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) no Hospital Vó Mundoca, em Borba, que fica na calha do rio Madeira. Também foram destinados ao município 200 testes rápidos.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz, o município é o terceiro subpolo do Amazonas a receber equipamentos para UCI, dentre os quais, respiradores doados pelo projeto “Todos Pela Saúde” para o combate ao novo coronavírus (Covid-19).

“Dessa maneira, estamos estruturando os municípios polos e subpolos do Amazonas. Isso é um ganho para a população e após a pandemia, vai ser um legado”, disse a secretária.

A entrega dos equipamentos foi acompanhada pelo secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo. Ele ressalta que, desde o início da pandemia, foram enviados 83 respiradores de aquisição da Susam, do Ministério da Saúde (MS), além do “Todos Pela Saúde” para o interior do Amazonas. O número de UCIs também cresceu 189%, saindo de 49 para 142.

O prefeito de Borba, Simão Peixoto, agradeceu a implantação dos leitos de UCI e ressaltou a união em tempo de pandemia. “Nós temos uma boa equipe, tratamentos bons para atender a população do município. É um momento de união, é um momento de a gente interagir junto com o Governo do Estado em prol da população do município de Borba”, frisou.

Os deputados estaduais Alessandra Campelo e Roberto Cidade também acompanharam a entrega dos leitos. Ao todo, foram enviados ao município de Borba 72,5 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 1.360 testes rápidos.

Doação – O Programa “Todos Pela Saúde”, que conta com a participação da Fundação Itaú-Unibanco, Hospital Sírio Libanês e Sociedade Israelita Albert Einstein, realizou a doação de 26 respiradores para o interior.

Recursos – O município de Borba recebeu R$ 1,8 milhão em recursos estaduais e federais, sendo parte deles das transferências habituais e exclusivas para o enfrentamento ao novo coronavírus. Somente do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) foram destinados R$ 927,7 mil.