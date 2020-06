PT nacional “exclui” Sinésio Campos e lança José Ricardo como candidato a prefeito de Manaus

Manaus – O deputado federal José Ricardo será o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) a prefeito de Manaus.

A decisão foi tomada após votação do Diretório Nacional do partido nesta segunda-feira, dia 15.

José Ricardo recebeu 64 votos contra 16 do deputado estadual Sinésio Campos. Houve oito abstenções.

Reforma

A decisão de hoje reforma a votação das prévias internas quando Sinésio obteve 25 votos contra 2 de de José Ricardo.

Desde aquele 28 de maio, correntes internas do partido que apoiavam a candidatura do parlamentar federal a prefeito de Manaus informaram que recorreriam à direção nacional do partido.

O ex-senador João Pedro, ex-presidente estadual do PT, afirmou que retiraria sua candidatura a vereador de Manaus, caso a direção nacional da legenda mantivesse o nome de Sinésio como candidato do partido.