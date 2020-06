Restaurante de Manaus utiliza cabines nas mesas na reabertura

A unidade do Dedé Boteco, localizada no Amazonas Shopping, na Av. Djalma Batista, está com uma super novidade, o Chef Dedé Parente pensando na segurança e proteção dos seus clientes, criou uma cabine para até 8 pessoas, para aqueles clientes que ainda estão receosos de sair de casa para encontrar com amigos e familiares. A cabine foi batizada de “Cabine do Dedé” tem uma entrada especial por onde o colaborar vai colocar a comida sem ter contato com o cliente.

A unidade também conta com vários itens de segurança, como: porta álcool em gel, os colaboradores estarão de máscara e os banheiros estarão sendo limpos de 30min em 30min, a loja toda está com as demarcações de distanciamento de acordo com o decreto.

Para o Chef Dedé, “Será uma enorme satisfação poder receber os clientes em todas as nossas unidades. Nossos restaurantes estão seguindo todas as normas de segurança e o Dedé Boteco está com uma novidade que é a “Cabine do Dedé”, onde os clientes poderão se reunir com toda segurança e proteção”, afirma Dedé.

Para o sócio diretor Rogério Perdiz, o mais importante é trabalhar com a total responsabilidade e poder manter os clientes protegidos e confortáveis, por isso todas as providências foram tomadas de acordo com a OMS e as normas de saúde em geral. Sem contar que fizemos de tudo para manter nossa equipe trabalhando, as portas de nossos restaurantes abrindo hoje já nasce uma perspectiva para a melhoria em relação do reaquecimento do mercado.