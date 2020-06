Brasil tem recorde de novos casos e ultrapassa 900 mil registros de Covid-19

Covid-19 – O Brasil registrou nesta terça-feira (16) a maior confirmação diária de novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia no país, com 34.918 registros em 24 horas, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde. O recorde anterior era de 30 de maio, quando foram confirmados 33.274 casos.

Com isso, o Brasil ultrapassa a marca de 900 mil casos da doença — são 923.189 casos. Durante o mesmo período, o país registrou 1.282 novas mortes relacionadas ao novo coronavírus, o que elevou o total de vítimas fatais da doença para 45.241 pessoas.

As mortes registradas diariamente se referem àquelas que foram confirmadas durante o período que compreende o boletim, que vai das 16h do dia anterior até as 16h do dia da divulgação, independentemente da data em que tenham ocorrido. Segundo o Ministério da Saúde, das 1.282 mortes confirmadas hoje, 472 ocorreram nos últimos três dias.

O ministério estima que 47,8% dos que se infectaram pela Covid-19 tenham se recuperado, o que representa 441.729 pessoas. Outros 436.219 casos estão em acompanhamento, informa a pasta.

Os números divulgados pelo governo federal conferem com aqueles disponibilizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que desde a semana passada faz uma divulgação paralela do panorama da pandemia.

Números da pandemia

Para efeito de comparação, se os infectados brasileiros fossem uma cidade, teriam população maior do que o município de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os 190.285 casos confirmados em São Paulo, estado com o maior número de casos no país, são mais do que a população de Francisco Morato, município da região metropolitana da capital paulista.

Já os 45.241 mortos representam mais do que a população de algumas cidades brasileiras, entre elas Paraty (RJ), sendo também número maior do que a capacidade do Allianz Parque, estádio do Palmeiras em São Paulo.

Segundo os números da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país com mais casos e mais mortes por Covid-19 no mundo. Em ambos os quesitos, o primeiro posto é ocupado pelos Estados Unidos, que tem 2,1 milhões de casos da doença e 116.726 mortes.

De acordo com a Johns Hopkins, no mundo todo, são mais de 8 milhões de casos e 438,8 mil mortes.