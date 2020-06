Depois de ser demitido por Bolsonaro, Menezes quer ser prefeito de Manaus

O ex-superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, anunciou lançamento da sua pré-candidatura à prefeito de Manaus para esta quarta-feira, 17/06. Nas redes sociais Menezes afirma que disputará as eleições de 2020 pelo partido Patriotas, no entanto o nome dele não consta na lista de filiados, como atesta documento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prazo para filiação partidária definido pelo TSE se esgotou no dia 4 de abril, o que, oficialmente, deixa Alfredo Menezes de fora do pleito. Mesmo assim, ele já fala como candidato.

“Será uma grande honra poder estar participando deste processo democrático e tão relevante para a cidade que nasci, me criei e tanto amo. Quero antecipadamente agradecer a Deus, a minha família e a todos que acreditam nos meus propósitos, os que veem na minha pessoa uma oportunidade de mudar, melhorar, recuperar, desenvolver e dar dignidade a nossa linda Manaus”, disse Menezes pela redes sociais.

Alfredo Menezes deixou há cerca de uma semana o cargo de superintendente da Suframa. Procurado para comentar o fato, ele não atendeu às ligações e nem respondeu às mensagens.

Patriotas

No Amazonas, o dirigente do Patriotas é o deputado estadual Felipe Souza, que já havia lançado pré-candidatura pelo partido no dia 10 de fevereiro deste ano. Procurado pela reportagem, ele não se manifestou, mas a própria assessoria de comunicação do parlamentar tem distribuído convite para o evento.

Pessoas próximas a Menezes informaram que ele está filiado, sim, ao Patriotas, mas, não sabem explicar o motivo pelo qual o nome dele não consta no TSE.

O evento de pré candidatura de Alfredo Menezes está confirmado para às 16h desta quarta-feira, no auditório do Hotel Da Vinci.