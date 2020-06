PC Siqueira exclui canal no Youtube após acusações de pedofilia

Entretenimento – Após ter sido acusado de pedofilia por um perfil no Twitter, o influencer PC Siqueira deletou nesta terça-feira (16) o canal que mantinha há mais de 10 anos no YouTube. Antes, ele já tinha fechado o seu perfil no Instagram.

No último final de semana, Paulo César Siqueira chegou a fazer uma publicação negando as acusações e disse que diz que é vítima da uma ‘articulação criminosa’. “Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável”, escreveu nas redes sociais.

PC está sendo investigado após vazamento no perfil “ExposedEmo”, de supostas conversas em que ele relata que recebeu imagens de uma criança de seis anos nua. As fotos teriam sido enviadas pela mãe da criança.

A assessoria de imprensa da Secretária de Segurança Púbica de São Paulo informou que a denúncia feita por meio das redes sociais está sendo apurado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).