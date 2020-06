Wilson rebate ataques de Ari Moutinho ‘Tomarei todas as providências legais’

MANAUS – O governador do Amazonas Wilson Lima rebateu os ataques do conselheiro do Tribunal de Contas Ari Jorge Moutinho, feitos durante audiência pública virtual realizada nesta segunda-feira, 15, sobre a liberação da produção de gás no Estado.

Ari Moutinho chamou o chefe do Executivo de ‘analfabeto’, ‘ladrão’ e ‘cleptomaníaco’.

“Não é um ataque vil ao cidadão Wilson Lima. É uma ofensa grave ao cargo de governador constituído democraticamente pelo povo.” afirmou o governador, em nota distribuída no fim da noite.

Wilson disse ainda que vai tomar todas as providencias legais cabíveis para que tal conduta seja apurada e punida pela justiça.

Leia a nota na íntegra:

Nota – pronunciamento do governador Wilson Lima

Tomei conhecimento na tarde de hoje do pronunciamento do Conselheiro do TCE-AM Ari Jorge Moutinho da Costa Jr durante audiência pública virtual realizada pela Assembléia Legislativa.

Repudio veementemente as acusações a mim proferidas. A postura é absolutamente inadequada a liturgia que deve ser seguida no exercício do cargo por ele ocupado.

A democracia permite idéias divergentes, mas são inadmissíveis ataques a honra de quem quer que seja. Não é um ataque vil ao cidadão Wilson Lima. É uma ofensa grave ao cargo de governador constituído democraticamente pelo povo.

Deixo registrado aqui que tomarei todas as providencias legais cabíveis para que tal conduta seja apurada e punida pela justiça.