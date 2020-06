Amazonas compra mais 30 toneladas de alimentos para doação a pessoas em vulnerabilidade social

Amazonas – Nesta quarta-feira (17), a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) disponibilizou mais de 30 toneladas de alimentos para o programa Amazonas Solidário.

Os produtos regionais adquiridos pelo Governo do Estado foram entregues para as secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas), e para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), responsáveis pela distribuição dos mantimentos.

No total, 37 instituições socioassistenciais foram beneficiadas com os alimentos nesta semana. A ação conjunta tem sido realizada desde o início da pandemia. O presidente da associação dos idosos do bairro Coroado II, Raimundo Nonato, contou que esta doação beneficia a todos na comunidade.

“Hoje, vamos receber uma média de 1.200 quilos de alimentos, que beneficiará diretamente cerca de 340 pessoas. Recebemos essa doação a cada 15 dias e é através dela que conseguimos atender as pessoas em estado de vulnerabilidade social do nosso bairro”.

A líder da comunidade Santa Marta, Cleana Santarém, relatou que a doação de hoje irá beneficiar diretamente cerca de 200 pessoas do bairro Colônia Terra Nova, localizado na zona norte de Manaus. “Estou recebendo essas doações para ajudar cerca de 200 pessoas que estão passando por este momento difícil de desemprego e pandemia. Com essa doação, a gente tenta aliviar um pouco a dor dessas famílias da comunidade, levando alimento e ao mesmo tempo, levando uma palavra de conforto”.

Um total de 46 itens de produtos regionais foram disponibilizados, entre eles, estão: abacaxi, banana pacovã, batata doce, abóbora, cheiro verde, couve, limão, macaxeira, mamão, farinha de tapioca, pimentão e outros.

Produtores – No total, cerca 90 agricultores dos municípios de Autazes, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva foram beneficiados nesta semana.

Lanches – Além desta aquisição, o Governo do Amazonas também forneceu uma tonelada de lanches, como: biscoitos, pães, doces variados, esfirras e pasteis, preparados por 30 feirantes de Manaus. Esta foi a 11ª entrega de alimentos, totalizando 13 toneladas de produtos fornecidos para pessoas em vulnerabilidade social e entidades filantrópicas atendidas pela Sejusc, Seas e FPS.

“O governo tem ajudado diretamente todos os produtores e fornecedores das Feiras da ADS. Antes da pandemia, por exemplo, eu tinha feito um estoque de mercadoria, com essa ação, eu pude fazer todo o meu estoque circular”, disse o fornecedor de castanhas e grãos das Feiras da ADS, Artemir de Oliveira.