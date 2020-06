Deputado Felipe Souza diz: “Quero que tudo seja investigado na saúde, de 2011 a 2020, sem poupar ninguém”

Amazonas – O deputado Felipe Souza disse hoje, em suas redes sociais, que pediu à Justiça o direito de participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Segundo ele, a CPI só existe porque ele representou o voto que viabilizou a instalação da comissão, com a condição de que a investigação inclua todo os governos desde o ano de 2011.

“Para que houvesse a CPI era necessário oito assinaturas e a minha assinatura foi a oitava assinatura, então por isso está tendo a CPI da Saúde. Eu assinei porque eu queria e quero que tudo seja investigado, inclusive de 2011 a 2020, sem poupar ninguém e esse foi o meu pedido ao assinar a CPI da Saúde”, enfatizou ao revelar que, embora tenha sido escolhido em duas votações para fazer parte da comissão, ele teve o nome recusado.

“Fui escolhido por quatro votos, mas não aceitaram que eu fizesse parte, e cancelaram o processo de escolha. Houve nova eleição e ganhei no critério de desempate, entrei pela idade, e me deixaram de fora novamente. Entrei na Justiça apenas pedindo que o meu nome fosse incluído para participar da CPI da Saúde. Por isso eu assinei, para investigar o que acontece e o que aconteceu na saúde do Estado do Amazonas, porque quem sofre é o povo, é a população”, destacou.