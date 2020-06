Força-tarefa é montada para entregar últimos kits do ‘Merenda em Casa’ em Manaus 

Manaus – “Eu já estava sem esperanças, mas hoje chegaram os kits dos meus filhos na porta de casa”, comemorou a dona de casa Patrícia de Nazaré Silva. Mãe de duas crianças matriculadas na rede estadual de ensino, ela recebeu os dois kits do programa “Merenda em Casa” nesta quarta-feira (17/06).

O trabalho para garantir a entrega dos kits aos alunos da rede estadual que ainda não receberam o benefício teve início na segunda-feira (16/06), depois que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto transformou a Escola Estadual Nathalia Uchoa, ao lado da sede da pasta, em posto avançado de entrega. Do local sairão todas as cestas de alimentação escolar que, por algum motivo, não foram entregues aos seus destinatários.

Conforme Patrícia, a equipe de entrega não conseguiu encontrar o seu endereço na primeira tentativa. “Eu tive que refazer o cadastro por conta de um erro no endereço e hoje estou recebendo estes kits, que são de uma ajuda muito boa, diante da situação por que estamos passando. As crianças precisam dessa ajuda”, disse.

O estudante Lucas Silva, de 15 anos, conta sobre a importância de receber as cestas. “É uma iniciativa muito boa que, neste momento do ‘Aula em Casa’, os kits de merenda escolar estejam sendo entregues para ajudar as famílias”, afirmou.

Posto avançado – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto mobilizou aproximadamente 300 funcionários para realizar a força-tarefa que concluirá a entrega de todos kits do programa “Merenda em Casa” na capital.

“A partir de agora, nós só iremos parar quando o último kit for entregue. Nós organizamos as melhores equipes para finalizar a entrega das cestas, desde coordenadores, equipe técnica e motoristas, tudo com o objetivo de encontrar os endereços destes estudantes”, explicou o gerente de Transportes da secretaria, Gabriel Nery.



Atualização do cadastro – De acordo com dados do sistema da secretaria, aproximadamente 50 mil alunos tiveram problemas com o cadastro e não receberam os kits. Por isso, ainda conforme Nery, nessa fase final, os pais dispõem das opções: atualizar o cadastro no banco de dados, fazer contato telefônico com a Central de Atendimento do programa ou ligar diretamente para a escola em que o aluno está matriculado.

“Além de todos os canais de informação que registram os dados dos pais e responsáveis, nós dispomos, ainda, de uma equipe que realiza a ‘Busca Ativa’ dos dados dos estudantes. Essa atividade consiste em realizar o contato com estes alunos por diversos mecanismos, até mesmo redes sociais”, concluiu.

Contatos – A Central de Atendimento está disponível desde o início do programa “Merenda em Casa”, com o intuito de localizar os pais e responsáveis. Para isso, é necessário entrar em contato no (92) 98400-5142 (WhatsApp) ou 0800-046-4632 (telefone). Com o código de matrícula, nome da escola e telefone, será possível atualizar os dados e agendar o recebimento.