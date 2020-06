Wilson destaca parceria com Governo Federal durante entrega de cestas básicas para comunidades indígenas

Amazonas – O governador do Estado, Wilson Lima, participou, nesta quarta-feira (17/06), da entrega de cestas básicas para comunidades indígenas do Amazonas, feita pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ao entregar parte das 61.170 cestas básicas, que beneficiarão comunidades em 32 municípios do Amazonas, a ministra Damares Alves frisou que o envio dos alimentos para as aldeias foi um pedido do governador feito no mês de abril, como forma de garantir a segurança alimentar dos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19.

“O que nós estamos fazendo aqui hoje é dignidade humana. No domingo de Páscoa (12/04) o governador (Wilson Lima) me recebeu aqui (em Manaus) e nós conversamos sobre como podíamos manter os nossos índios confortáveis nas comunidades, para que eles não saiam e venham para a cidade serem contaminados. O governador pediu cestas básicas porque tínhamos que garantir a segurança alimentar deles. De lá para cá trabalhamos muito. Que essas cestas básicas cheguem lá e alimentem as mães, as crianças”, disse Damares Alves.

Em todo o país, o Governo Federal entregará mais de 300 mil cestas básicas, sendo 61.170 para o Amazonas, aproximadamente 1.300 toneladas de alimentos. Além das cestas em parceria com o Governo Federal, o Amazonas já enviou cerca de 40 mil cestas básicas aos indígenas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), um investimento na ordem de R$ 2 milhões.

“A ministra Damares tem sido uma grande parceira nesse atendimento às questões sociais do Estado do Amazonas, sobretudo a essas populações em situação de vulnerabilidade social. Nós tivemos muitos problemas por conta da pandemia, e com essa ajuda do Governo Federal, não só na questão social, mas também na questão da saúde, juntamente com o Estado e com municípios, a gente consegue dar um pouco mais de tranquilidade para essas comunidades, garantindo a questão da segurança alimentar”, observou o governador Wilson Lima.

A solenidade de entrega foi realizada na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), localizada no Distrito Industrial, onde também estiveram presentes lideranças indígenas do Amazonas. Em seguida, o governador e a comitiva federal visitaram o armazém da Conab, onde são montadas as cestas básicas.

Parceria – O Governo do Amazonas, por meio da FEI, vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), é parceiro da ação, auxiliando na logística de entrega das cestas nas comunidades indígenas beneficiadas. Com recursos próprios, o Governo do Estado também realiza, desde o início da pandemia, a distribuição de cestas, máscaras, álcool e outros insumos para indígenas.

“Enquanto Governo do Estado, a Fundação Estadual do Índio está, há mais de três meses, à frente da distribuição da ajuda humanitária. Estamos atendendo as calhas dos rios, diversos municípios. Já atendemos parte do rio Negro, parte do Solimões e estamos, no momento, entregando na região do Purus. Vamos iniciar semana que vem na calha do Rio Madeira”, ressaltou Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI.

Edivaldo destaca, ainda, que as entregas também alcançam índios que não estão alojados em comunidades. “É importante salientar que serão contemplados também povos indígenas de contexto urbano. É uma coisa que a FEI também já vem fazendo há alguns meses e a gente acredita que será de grande valia todo esse investimento”, avaliou.

Representantes da etnia Tikuna também estiveram presentes na ação de entrega das cestas básicas. “A gente foi agraciado pelo benefício do Governo Federal, só temos que agradecer por esse momento gratificante. Também agradecemos ao Governo do Estado, que contribui, por meio da Fundação Estadual do Índio, por ter suprido as nossas necessidades com as cestas básicas”, disse o cacique Delmir Tikuna, que está entre os beneficiados com os alimentos.

Os alimentos foram adquiridos pela Conab, com recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. “O Estado do Amazonas está recebendo mais de 60 mil cestas, o maior quantitativo de todas as unidades da federação. Os esforços necessários para que as cestas cheguem a 32 municípios que estão necessitando estão sendo feitos pelo Governo Federal, já temos cestas navegando para calha do rio Purus, do rio Javari, e nos próximos dias estarão saindo as cestas para São Gabriel da Cachoeira”, pontuou Pedro Benício, superintendente da Conab no Amazonas.