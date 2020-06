Ator Mario Frias é nomeado por Bolsonaro como secretário especial de Cultura

Brasil – Em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta sexta-feira (19) o ator Mario Frias como o novo secretário especial de Cultura, pasta ligada ao Ministério do Turismo.

Cargo era ocupado por Regina Duarte, exonerada no dia 10 de junho. A saída da atriz já havia sido anunciada por Bolsonaro em 20 de maio, quando foi dito que ela assumiria um cargo na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

No fim do mês passado, o chefe do Executivo elogiou o agora secretário. “Conversei semana passada com o Mario Frias. Gostei muito dele, a primeira impressão foi excelente. É um candidato, é um candidato”, disse.

Quem é?

Nascido em 9 de outubro de 1971, Mário Frias estreou em 1996 na televisão numa participação na novelinha “Caça Talentos”, estrelada por Angélica. O programa, inclusive, está sendo reprisado no Canal Viva.

Mas foi em 1999 que veio a grande virada e ele conseguiu o primeiro protagonista da carreira, o Rodrigo, um dos integrantes do time de polo aquático do “Múltipla Escolha”, em “Malhação”. Na trama – que durou até 2001 – ele fazia par romântico com a atriz mineira Priscila Fantin.

Ao longo dos anos, Frias continuou sendo escalado para outras produções da Globo como “Meu bem querer” (1998), “As Filhas da Mãe (2000)”, “O Beijo do Vampiro (2002)” e “Senhora do Destino” (2004), onde interpretou um dos seus personagens de maior destaque, o deputado corrupto Thomas Jefferson.

O ator esteve em produções também da Band, como “Floribella” (2006), que será exibida novamente a partir de julho, e na Record (“Bela, a feia”, de 2009, e “A Terra Prometida”, de 2016).

Em 2010 ele concretizou um dos seus grandes sonhos: se tornar apresentador. Até 2013 comandou o game show “O Último Passageiro” e também o programa sobre o universo country “Super Bull Brasil”, ambos na RedeTV!. Em 2017 e 2018, Mário Frias foi para o SBT apresentar o “Tô de Férias”, programa de viagens patrocinado pela CVC.

No ano passado, ele retornou à RedeTV! para assumir o “A Melhor Viagem”, game show que vai ao ar todos os domingos, em que duas escolas disputam uma viagem de formatura. O carioca, que é criador, diretor e produtor-executivo da atração, relevou na ocasião do lançamento que esse era “o projeto de sua vida”.

Mário Frias também ficou conhecido por seu relacionamento com a atriz Nívea Stelman, com quem tem o filho Miguel, de 15 anos. Mesmo separados e cada um casado, eles sempre fizeram questão de ressaltar a amizade. Os dois se reencontraram em um trabalho recente, uma participação na novela “Verão 90”, na Globo.