WhatsApp tirou o visto por último? Usuários relatam bug no status online

O WhatsApp não mostra o “visto por último” e o status “online” para alguns usuários na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com usuários do Twitter, as duas mensagens sumiram do aplicativo para Android e iPhone (iOS) independentemente das configurações de privacidade relacionadas ao recurso. O bug também afeta o WhatsApp Web, que não permite o ajuste direto da função. Entramos em contato com a assessoria do WhatsApp, que não deu resposta até a última atualização desta matéria.