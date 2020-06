Boi Caprichoso realiza mais de quatro horas de live neste sábado

Para matar a saudade da nação azul e branca, o Boi-Bumbá Caprichoso vai chegar em cada casa de Parintins, do Amazonas, do Brasil e do mundo, na noite deste sábado (20), por meio de live. O show, com a finalidade de arrecadar alimentos, será transmitido pela TV A Crítica, exclusivamente a Parintins, e pelo canal do Boi Caprichoso no YouTube, a partir das 21h.

O levantador de toadas, David Assayag, e o apresentador, Edmundo Oran, vão se revezar na interpretação da trilha sonora azulada no palco montado na área da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, no complexo do Curral Zeca Xibelão, em Parintins. A live terá a participação de todos os itens oficiais de suas casas.

De acordo com o calendário de eventos definido antes da pandemia, o dia 20 de junho seria o Boi de Rua do Boi-Bumbá Caprichoso e iniciaria a contagem regressiva para o Festival Folclórico de Parintins.

“O Caprichoso não podia deixar passar em branco essa data tão especial para nós, que seria o nosso Boi de Rua, onde a nação azulada iria preencher todas as ruas de Parintins com uma grande multidão a caminho da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Como, infelizmente, isso não pode acontecer, o Boi Caprichoso não poderia deixar os torcedores apaixonados na mão, vamos fazer um Boi de Rua virtual”, destaca o presidente, Jender Lobato.

Para celebrar a data, a Diretoria do Caprichoso e o Conselho de Artes prepararam uma super produção denominada Live “Tradição Cabocla”. “Vamos agraciar o nosso torcedor com essa festa para revivermos os grandes momentos da história do nosso boi, com um repertório que faz a galera balançar. O nosso palco é padrão Caprichoso e se transformou em terreiro de São João. A gente espera mais um recorde de audiência e de doações para prestarmos solidariedade a quem precisa nesse momento”, ressalta o dirigente azulado.

A live poderá ser assistida de qualquer plataforma: TV por meio do canal da TV A Crítica (para Parintins), celular, tablet ou computador pelo Youtube do Caprichoso.