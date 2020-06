Cão ‘Rubinho’ luta contra dois cânceres e precisa de ajuda financeira

View this post on Instagram

Bem gente esse doguinho foi resgatado ontem das ruas quem acompanha meus story viu,o mesmo foi encaminhado ao veterinário e diagnósticado com TVT(câncer;que está localizado no seu nariz,perna e pênis) ele precisa muito de ajuda,nós os vizinhos da Rua I do bairro armando Mendes estamos ajudando,porém tem outros custos tais como o remédio da quimioterapia e o transporte,tanto dele como o meu pq vou ter que acompanhar ele em todas sessões de quimioterapia.Então recorri a todos os protetores de animais,porém dois se disponibilizaram e me ajudaram como puderam um foi o @joao_sarmanho que pagou o veterinário e a primeira sessão de quimioterapia a outra foi a Hanna uma mulher do grupo de animais que estou e a Andreia que pagou o transporte dele Então peço ajuda de vcs que marquem a @nath_nascimento que é uma protetora que é minha última opção a recorrer❤❤ Obs: não quero que ninguém me siga e etc(não quero ganhar nada com essa boa ação só quero ver o cachorro curado❤)