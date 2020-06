Dono do Porão do Alemão critica falta de fiscalização em bares durante a pandemia; veja vídeo

Manaus – Em vídeo publicado nas redes sociais na noite deste sábado (20), o empresário William Lauschnr, proprietário da casa Porão Alemão, criticou a falta de fiscalização por parte das autoridades sanitárias em bares e postos de gasolina, durante a pandemia do coronavírus.

O empresário alega que está há 100 dias com estabelecimento fechado, por conta do decreto municipal que vedou o funcionamento de eventos com mais de cem pessoas, e disse ainda que está “quebrado”.

Num trecho do vídeo, ele afirma: “O empresário sério com 50 ou 70 funcionários se ferra para fechar negócio, agora o cara faz essas bagunças aí é uma merda”.

O proprietário do bar Porão Alemão foi um dos muitos empresários da Brasil que tiveram que fechar seus negócios em virtude da pandemia de Covid-19.