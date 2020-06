Susam encerra teleconsultas pelo Sasi com retorno dos médicos aos atendimentos presenciais

Amazonas – O chatbot do aplicativo Sasi, criado pelo Governo do Amazonas, encerrou parte dos atendimentos médicos virtuais realizados por profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). O encerramento acontece em virtude da retomada dos atendimentos presenciais das Policlínicas, na próxima semana, que exigirá o retorno ao trabalho, nessas unidades, dos quase 80 médicos da rede estadual que realizavam o serviço.

A saída dos profissionais da Susam do Sasi não altera os serviços que a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza por meio do aplicativo – Chatbot, Call Center, acesso remoto e acolhimento psicológico. Esses serviços, realizados por alunos e professores voluntários da UEA continuam mantidos.

Também continua o serviço de apoio emocional aos profissionais de saúde e à população em geral, resultado de uma ação de rede entre a UEA, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Susam e Conselho Regional de Psicologia da 20ª região.

O Chatbot da Susam surgiu com o objetivo de diminuir o fluxo de pacientes nas unidades de saúde e evitar a disseminação do novo coronavírus. Pelo aplicativo Sasi, os profissionais da Susam esclareciam dúvidas e davam orientações médicas em relação a sintomas e cuidados. Em situações específicas, o atendimento também era realizado por videochamadas, que não serão mais disponibilizado.

Com o fim das teleconsultas, os usuários que necessitarem de atendimento de baixa complexidade devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Em casos mais graves, podem se dirigir às unidades de Serviço de Pronto Atendimento (SPA), de Pronto Atendimento 24h (UPA) ou um pronto-socorro.

Aplicativo continuará funcionando – A Susam ressalta que os demais serviços do Sasi vão continuar. O chatbot do aplicativo continuará disponível para responder dúvidas frequentes relacionadas, por exemplo, ao uso de máscaras, medicamentos, isolamento social e formas de contágio.

Também continua em funcionamento no aplicativo o pré-agendamento para teste rápido dos profissionais de saúde que apresentarem os sintomas de Covid-19 e o monitoramento para pessoas que desembarcam em Manaus vindo de outros estados, serviços estes sob a responsabilidade da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Além dos serviços, a população pode ter acesso, por meio do Sasi, ao boletim diário de atualização do número de casos de coronavírus em todo o Amazonas, emitido pela FVS-AM, e a notícias e informações a respeito de todas as ações desenvolvidas pelo Governo do Amazonas no combate à Covid-19.

No aplicativo também é possível se informar sobre a propagação de notícias falsas, acessando a aba “Fake News”. As notícias falsas são identificadas por um selo criado pelo Governo do Amazonas para apontar a divulgação de fatos e/ou dados inverídicos.

Balanço – O aplicativo Sasi realizou 92.477 atendimentos de pessoas com sinais e sintomas de Covid-19 e teve, entre os usuários, nota de satisfação 4,8 – em uma escala que vai até 5. Por meio da consulta os médicos conseguem identificar os casos leves e assim fornecer orientações para os cuidados em domicílio. Nos casos de pacientes com sintomas mais fortes, o paciente é orientado a procurar uma unidade de saúde.