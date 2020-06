Contêineres frigoríficos são retirados dos hospitais de Manaus

MANAUS – Levando em consideração a redução do número de internações nas unidades de saúde do Estado e a estabilização da curva epidemiológica dos casos de Covid-19 no Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) encerrou as atividades das tendas de triagem instaladas em hospitais da capital e determinou, nesta sexta-feira (19/06), a retirada das câmaras frigoríficas também instaladas nas unidades durante o pico da pandemia do novo coronavírus.

A Susam, com base na decisão do Gabinete de Crise instituído pelo governador Wilson Lima, instalou tendas nos Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo para o primeiro atendimento e a triagem dos pacientes que procuravam as unidades durante o pico da pandemia, diminuindo a disseminação do vírus.

Nas tendas, os pacientes eram atendidos por profissionais, que avaliavam as condições de saúde e davam os encaminhamentos de cada caso. De acordo com relatório da secretaria, durante o pico, no dia 4 de maio, foram realizados 138 atendimentos nas três unidades. Pouco mais de um mês após, o número de atendimento é de aproximadamente 30 atendimentos.

Foram instaladas câmaras frigoríficas nos HPS João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo; nos hospitais de referência Delphina Aziz e de Combate à Covid-19; e no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), para o acondicionamento de corpos de pacientes que vieram a óbito nessas unidades.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido pela Fundação de Vigilância neste sábado (19/06), foram confirmados mais 26 óbitos pela doença, dos quais cinco ocorridos nas últimas 24 horas, estando a taxa de letalidade da doença no estado em 4,21%.