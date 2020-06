Policlínicas retomam atendimentos suspensos por causa da pandemia

MANAUS – Dando sequência à retomada gradual dos atendimentos suspensos por ocasião da pandemia de Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) vai restabelecer, a partir da próxima segunda-feira (22/06), as consultas ambulatoriais que estavam suspensas em seis policlínicas.

A secretária estadual de Saúde, Simone Papaiz, explica que, com a redução das demandas de Covid-19 nas unidades da rede estadual, os atendimentos eletivos que foram suspensos para reduzir os riscos de transmissão do novo coronavírus voltam a ser ofertados na rotina normal.

“Estamos fazendo de forma planejada e organizada. A retomada gradual dos serviços suspensos já vem acontecendo nos hospitais e seguirá conforme planejamento nas outras unidades que tiveram algum serviço suspenso”.

As policlínicas estão entrando em contato com os pacientes que tinham consultas marcadas no período em que o atendimento ambulatorial ficou suspenso para informá-los da nova data. De acordo com a gerente de especialidades médicas, Márcia Murad, os pacientes precisam aguardar o contato da regulação.

“Nesse primeiro momento, as unidades vão organizar as agendas para dar prioridades para os pacientes que, por conta da pandemia, tiveram suas consultas suspensas, então é importante que o usuário espere pelo contato da regulação antes de procurar a unidade, para evitar aglomerações”.

As policlínicas, mesmo durante a pandemia, mantiveram os atendimentos essenciais, como o Programa de Pé Diabético, atendimento ambulatorial em psiquiatria, entrega de bolsas de colostomia e triagem neonatal.