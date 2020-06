Cai número de pacientes infectados pela Covid-19 vindos do interior para Manaus

Manaus – A remoção de pacientes do coronavírus do interior do Amazonas para Manaus tem diminuído, de acordo com balanço da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Em 31 de maio, dia com maior quantidade de remoções, foram transferidas 19 pessoas do interior para a capital nos três tipos de transporte sanitário (aéreo, terrestre e fluvial).

Nos últimos 15 dias, a média de remoções realizadas pelo Complexo Regulador foi de seis por dia.

O período de maior volume de transferências via transporte aéreo foi na segunda quinzena de maio. Sobretudo a média diária foi de quatro remoções por dia.

No dia 29 daquele mês 10 pacientes foram transferidos em UTI aérea do interior para Manaus. Na respectiva data, o Amazonas registrou o segundo maior número de novos casos diários da covid-19, com 2.638. No dia seguinte, o estado bateu o recorde com 2.763 diagnosticados em 24 horas.

Somando os dois dias, ocorreram 120 mortes, contudo as hospitalizações diminuíram.