Estabelecimentos associados da Abrasel no Amazonas aderem selo de responsabilidade como nova estratégia de combate à Covid-19

Amazonas – A Abrasel no Amazonas cria o selo “Estabelecimento Responsável” sendo mais uma opção de estratégia para os associados e seus estabelecimentos fora do lar como prevenção ao Coronavírus. O selo tem como objetivo ser mais uma opção de orientar os funcionários e a sociedade quanto aos cuidados e precauções de higiene e condutas de relacionamento nesses ambientes de alimentação fora do lar.

Os estabelecimentos fora do lar para receber este selo, tem que seguir alguns critérios que são eles: Seguir os requisitos de higienização da FVS ( Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas) e da DVISA (Departamento de Vigilância Sanitária); O estabelecimento deve apresentar o Semsa DVISA ou se estiver em andamento apresentar o protocolo e por fim ter mais de 3 (três) meses de associado.

Os requisitos de higienização podem ser encontrados nos sites dos respectivos órgãos.

Para o presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha, “Esta ação tem como objetivo de informar e envolver colaboradores e clientes e assim criar uma conscientização coletiva que é muito importante neste novo momento em que vivemos”, afirma Fábio.

Além do selo “Estabelecimento Responsável” visível nas fachadas dos estabelecimentos, os clientes encontrarão no interior dos estabelecimentos um guia prático e instrutivo, boas práticas de segurança de alimentos, higienização e outros alertas válidos também para a prevenção de outros vírus mais comuns.

O proprietário do restaurante Biliskão, Gabriel Oliveira, aderiu a essa estratégia a mais e já tem o selo “Restaurante Responsável” em seu restaurante.

“Poder ter mais uma opção para a segurança dos clientes e colaboradores é sem dúvida uma das nossas prioridades, pois já possuíamos procedimentos para evitar todo e qualquer tipo de contaminação viral, mas em casos como esse entendemos a importância de garantir que não haja alarde, reiterando as orientações e garantindo que o nosso estabelecimento esteja preparado realizamos um treinamento com nossos colaboradores”, explica Gabriel.