Wilson destaca ampliação de leitos de UCI no interior 

O Amazonas quase triplicou o número de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) no interior desde o início da pandemia de Covid-19, aumentando de 49 para 142 a quantidade de leitos de média complexidade para pacientes com a doença. Além disso, o Estado está prestes a concluir a instalação de respiradores em 100% dos municípios de referência, entre polos e subpolos, para o atendimento aos casos do novo coronavírus.

O governador Wilson Lima discutiu esses e outros avanços no enfrentamento à pandemia no interior durante reunião com a direção da Secretaria de Saúde (Susam), na manhã desta segunda-feira (22). Na ocasião, ele também destacou os resultados da regionalização da saúde no Amazonas.

“Nós passamos para os municípios recursos do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas), adiantamos duas parcelas nesse momento de pandemia. Levamos estrutura como a montagem de UCI, que são as unidades intermediárias, nós montamos isso nos polos e depois passamos para os subpolos. Isso nos dá uma segurança de atendimento para essas pessoas que vierem a ser acometidas pela Covid-19, caso precisem de um atendimento de média complexidade nas unidades hospitalares”, afirmou.

De acordo com Wilson Lima, a ampliação de leitos nos municípios é parte da estratégia para qualificar a assistência no interior e evitar que os pacientes piorem e tenham que ser transferidos para Manaus. “Para a capital, nós estamos trazendo apenas aqueles pacientes que precisam de alta complexidade, pacientes que estão numa situação de agravamento. E essa UCI, que é uma unidade intermediária, é importante para evitar que esse paciente chegue ao estágio de agravamento”, explicou.

O governador destacou que a parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, tem sido fundamental na interiorização do combate ao novo coronavírus. “O Governo Federal nos ajudou muito nesse momento de pandemia, sobretudo com envio de equipamentos, insumos, inclusive de recursos humanos, para que nós pudéssemos superar aquele momento mais difícil, que foi no final de abril”, afirmou.

Reforço – No início do mês de junho, a Susam concluiu a montagem de leitos de UCI em todos os oito municípios polos do interior, além de Boca do Acre: três em Eirunepé, três em Humaitá, 12 em Itacoatiara, seis em Lábrea, sete em Manacapuru, oito em Parintins, 14 em Tabatinga, seis em Tefé e dois em Boca do Acre. Dos sete subpolos (Borba, Carauari, Coari, Fonte Boa, Guajará, Maués e Santo Antônio do Içá), aproximadamente 75% já contam com UCIs.

Com apoio do Governo do Amazonas, os municípios também aumentaram em 30% a oferta de Salas Rosas – leitos clínicos exclusivos para pacientes de Covid-19 – que saíram de 636 para 832 leitos.