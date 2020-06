O Amazonas diagnosticou mais 1.342 casos de Covid-19 nesta terça-feira (23/06), sendo 23 casos novos detectados por exame de biologia molecular RT-PCR e 1.319 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito a 60 dias, totalizando 65.073 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O boletim informa ainda que foram confirmados mais 15 óbitos pela doença, dos quais seis ocorridos nas últimas 24 horas, todos de pacientes que estavam internados em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e nove que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.686 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta segunda-feira (22/06), foram registrados 36 sepultamentos, oito óbitos domiciliares e nenhuma cremação.

Ao todo, 52.771 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 9.616 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Nesta edição, quatro municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados deste boletim.

Municípios – Dos 65.073 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (23/06), 25.710 são de Manaus (39,51%) e 39.363 do interior do estado (60,49%).