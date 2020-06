Brasil tem 1.364 mortes por covid-19 em 24h, segundo maior número diário

Covid-19 – O Brasil tem 52.771 mortes e 1.151.479 casos confirmados de coronavírus. Os dados são do consórcio de imprensa, que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, divulgado nesta terça-feira, 23, foi atualizado às 20 horas. É contabilizado com base nas informações das 27 secretarias de saúde estaduais.

Em 24 horas foram mais 1.364 vítimas e 40.131 testes reagentes para o SARS-CoV-2. É o segundo maior registro de mortes divulgado pelas secretarias. O recorde anterior foi no dia 4 de junho, com 1.470.

Com estes números, o país voltou a ficar em primeiro lugar entre os que mais registraram óbitos e casos no período de um dia em todo o mundo. Em relação a mortes, o México está em segundo, com 759 registros em 24h, segundo a plataforma Worldmeters.

Os Estados Unidos estão em segundo lugar no número de registros de novas infecções, com 26.643, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês).

O país está há 39 dias está sem ministro da Saúde. Desde que Nelson Teich deixou o cargo, em maio, Eduardo Pazuello assumiu a função de forma interina.

Pazuello disse, nesta terça, que o Ministério só gastou 27% dos recursos contra a pandemia. Ela participou de uma audiência pública remota da comissão mista do Congresso Nacional criada para acompanhar as ações do governo federal contra a covid-19.