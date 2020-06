Francesco Tonucci debate a reabertura e reinvenção das escolas após o fim da pandemia

Nesta quarta-feira, 24 de junho, o psicopedagogo italiano Francesco Tonucci participa do webinar “Como planejar a volta às salas de aula? Aprendizados sobre a relação escola-famílias em tempos de COVID-19”, organizado pelo Instituto Internacional de Planejamento Educacional da UNESCO em parceria com o Serviço Social do Comércio – Sesc. O seminário virtual é aberto ao público e trará uma reflexão sobre a planificação para a reabertura das escolas no Brasil e na América Latina.

Desde o início da pandemia de COVID-19, Tonucci tem defendido formas criativas de dar continuidade ao processo educacional e se mostrado cético aos anseios e tentativas de manter a mesma estrutura pedagógica em um mundo onde tudo subitamente mudou.

Se durante o período de quarentena seu conceito de “casa laboratório” propõe uma aprendizagem a partir da experimentação das possibilidades que o ambiente doméstico oferece, a proposta para o momento pós-pandemia é que o mundo explorado dentro de casa não seja esquecido e possa transformar o ambiente escolar.

Mas o horizonte de uma reinvenção da escola ainda deixa no ar muitas perguntas: Como garantir processos de interação com o distanciamento social necessário? Como serão implementados os protocolos de cuidados na rotina escolar? Quais serão as consequências para crianças e adolescentes do aumento da desigualdade gerado pela crise sanitária?

Planejar uma escola pós-pandemia será um desafio sem precedentes e demandará esforços de toda a comunidade educacional. “Mais do que nunca, é preciso planejar o que deve ser feito para evitar ou amenizar os danos, melhorar as ações para assegurar a continuidade da educação e desenvolver novas estratégias para o futuro”, conclui Gladys Kochen, coordenadora da área de Formação do IIPE.

“O caráter educativo é um norte nas ações do Sesc, pois entendemos que a partir da educação, o cidadão tem oportunidades de se desenvolver integralmente e contribuir para um mundo melhor. Neste novo cenário que se descortina pós-pandemia, a educação terá um papel fundamental. A conferência com o psicopedagogo Francesco Tonucci é um passo importante neste debate e certamente vai ajudar ao Sesc e a toda comunidade escolar na construção desta nova realidade educacional”, disse a gerente de Educação do Departamento Nacional do Sesc, Cynthia Maria Campelo Rodrigues.

A transmissão do webinar “Como planejar a volta às salas de aula? Aprendizados sobre a relação escola-famílias em tempos de COVID-19” será feita pelo site do IIPE UNESCO, escritório para América Latina. Os participantes receberão certificado. Para participar, basta realizar a inscrição no site antes do início do evento: www.buenosaires.iiep.unesco. org/eventos/tonucci.