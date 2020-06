Polícia Civil procura homem que agrediu três pessoas no bairro Nova Cidade 

A Polícia Civil do Amazonas, sob a coordenação da delegada Deborah Souza, titular do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), pede ajuda da população para localizar Lucas de Almeida Miranda, 23, para que o mesmo preste esclarecimentos, na unidade policial, a respeito dos crimes de lesão corporal e difamação, praticados por ele contra três vítimas. O fato ocorreu na madrugada do último domingo (21/06), por volta das 5h, em via pública, na avenida Margarita, bairro Nova cidade, zona norte da capital.

Segundo a delegada, as vítimas compareceram na unidade policial para formalizar a ocorrência. Durante oitivas, elas relataram que foram agredidas com socos e empurrões por Lucas, que estava em um veículo modelo Gol, de cor preta.

“Com base nas informações colhidas, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para averiguar as circunstâncias dos fatos pelos crimes de importunação sexual, injúria, difamação e lesão corporal. As vítimas realizaram exame de corpo de delito e as equipes seguem em diligências para localizar Lucas para prestar esclarecimentos em torno do caso”, disse a delegada.

Disque-denúncia – A delegada destacou que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Lucas pode entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, ressaltou a delegada.