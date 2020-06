Susam recebe doação de 7 mil itens de rouparia hospitalar da empresa de embalagens Ball

Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) recebeu a doação de cerca de 7 mil itens de rouparia hospitalar, entre fronhas e lençóis, da empresa Ball nesta terça-feira (23). Os materiais serão encaminhados para as maternidades da capital, como parte da reestruturação coordenada pela Susam nessas unidades.

Em maio, a empresa já havia doado 3.230 máscaras N95, além de 500 unidades de macacão de segurança Tyvek, para ajudar no combate ao novo coronavírus no Amazonas. A entrega foi realizada na manhã desta terça, na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

O secretário executivo de Atenção Especializada da Capital (SEA-Capital) da Susam, Thales Schincariol, falou sobre a destinação da rouparia.

“As doações vão ficar aqui na capital, obedecendo a esse novo modelo de gestão, obedecendo às regras e a toda uma reestruturação (…), as roupas de cama vão ser colocadas primariamente nas maternidades. Com relação ao recebimento de doações, a gente vê da iniciativa privada o quanto ela tem de carinho à população amazonense, o que nos alegra muito”, ressaltou.

Ao todo, foram 4,5 mil fronhas e 2.606 lençóis hospitalares doados pela empresa de embalagens sustentáveis de alumínio. A companhia faz parte da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir), que doou, em maio, 52 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para hospitais do Estado.

Solidariedade – De acordo com a empresa, faz parte do compromisso da companhia apoiar os países onde atua. A Ball conta com 10 fábricas no Brasil e emprega direta e indiretamente 17,5 mil pessoas em todo o mundo.

A Ball realizou doações nos estados em que possui operações, de materiais como cestas básicas para as comunidades locais e de kits de higiene e equipamentos de proteção individual (EPIs) para as equipes médicas – como aventais cirúrgicos, luvas, máscaras N95 e escudos faciais.

Para saber como doar, basta acessar o site http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/doacoes/, onde foi disponibilizada uma lista de itens necessários durante a pandemia.