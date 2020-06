Wilson discute modelo ZFM e projetos conjuntos em reunião com novo superintendente da Suframa

Amazonas – O governador Wilson Lima esteve reunido, na tarde desta terça-feira (23/06), na sede do Governo do Estado, com o superintendente da Zona Franca de Manaus, general Algacir Polsin, para discutir pautas de interesse comum, como a reforma tributária e a manutenção da competitividade do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

Na reunião, Wilson Lima colocou à disposição da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) os técnicos da Secretaria de Fazenda (Sefaz) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) para que as instituições avancem em projetos conjuntos, como a implantação do Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva.

“O general está muito empenhado em andar com vários projetos. Tivemos uma primeira conversa, e eu faço questão de que possamos ter outras para que possamos trabalhar em conjunto e defender a ZFM”, disse Wilson Lima.

O governador desejou sucesso ao superintendente, que assumiu o cargo na última quarta-feira (17/06) e considerou fundamental a interlocução entre Suframa, Governo do Amazonas e bancada federal para que o modelo ZFM tenha suas vantagens comparativas preservadas no âmbito da reforma tributária.