Carol Braz assume a presidência municipal do PSC em Manaus

Na noite desta terça-feira (23), por volta das 18h30, o presidente estadual do Partido Social Cristão (PSC) no Amazonas, Miltinho Castro, anunciou a defensora pública Caroline Braz como nova presidente municipal da legenda na capital, durante reunião na sede do partido em Manaus, na zona Centro-Sul.

É a primeira vez que o cargo é ocupado por uma mulher desde a criação do partido em Manaus, em 2008. De acordo com “Carol”, como é conhecida, a conquista evidencia o respeito que existe pela direção executiva estadual em relação à igualdade de gênero.

Licenciada para concorrer a cargo eletivo, ela substitui Renato Oliveira, que estava no cargo desde março de 2019. “É uma responsabilidade muito grande, em razão do momento que estamos passando por conta da pandemia. Queremos ser porta-vozes de boas notícias. Podem contar comigo! Juntos vamos fazer a diferença na cidade de Manaus”, declarou Braz.