Cai letalidade por Covid-19 no AM e Wilson Lima destaca 24h sem óbitos confirmados em Manaus

A edição mais recente do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), divulgada nesta quarta-feira (24/06), apontou que, em 24 horas, nenhum óbito confirmado por Covid-19 foi registrado em Manaus, até às 10h de ontem. O governador Wilson Lima destacou a informação em vídeo divulgado nas redes sociais, ressaltando que o momento é de redobrar os cuidados de prevenção ao novo coronavírus. Segundo a FVS-AM, a letalidade teve queda, saindo de 8,9%, no dia 19 de abril, para 4,06% no dia 24 de junho.

No vídeo, o governador também agradeceu o empenho dos profissionais de saúde que têm atuado no combate à pandemia.

“Essa é uma notícia muito alentadora, mas não significa que nós estamos livres desse problema, mas é um indicativo de que estamos no caminho certo. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os profissionais da área de saúde, a todos os servidores que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidos no combate ao coronavírus”, afirmou.

Wilson Lima também reforçou o compromisso de continuar os trabalhos para reduzir os impactos da pandemia. “Apesar da dificuldade que temos na área de saúde, em nenhum momento, o Estado se furtou e nós estivemos sempre na linha de frente no combate à Covid-19, e é assim que nós vamos continuar até que a gente tenha superado esse problema”, completou.

Os boletins epidemiológicos divulgados pelo Governo do Estado são consolidados diariamente às 10h e levam em conta dados inseridos em sistemas, como o e-SUS Notifica e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A FVS esclarece, ainda, que o sepultamento por Covid-19 registrado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), na quarta-feira (24/06), já havia sido contabilizado no boletim epidemiológico do dia 23 de junho.

Letalidade em queda – O último boletim da FVS também mostra uma queda significativa na taxa de letalidade pelo novo coronavírus no Amazonas, um indicativo da redução de óbitos pela doença em comparação com o número crescente de casos confirmados. No dia 19 de abril, a letalidade registrada no estado era de 8,9%, enquanto no dia 24 de junho, a taxa estava em 4,06% – uma redução de 4,84% em pouco mais de dois meses.

Diversas ações do Governo do Estado vêm contribuindo para a queda sucessiva nos dados de letalidade. Entre elas está a ampliação da rede de assistência na capital, com aumento de cerca de 100% na oferta de leitos para Covid-19 em Manaus, entre leitos clínicos e de UTI.

No interior, as ações de regionalização da saúde também foram intensificadas, com envio de insumos e respiradores aos municípios de referência para montagem de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), além do reforço nas remoções para a capital por meio de UTI aérea.