Susam capacita profissionais de mais três municípios para o uso de equipamentos de suporte à vida

Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) realizou, nesta quarta-feira (24), a capacitação de profissionais de saúde dos hospitais dos municípios de Anamã, Anori e Beruri para o manuseio de respiradores que estão sendo entregues pelo Governo do Estado. O treinamento aconteceu em Manacapuru e os equipamentos, doados pelo Programa “Todos Pela Saúde”, permitem a montagem de leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Desde os primeiros casos de Covid-19 registrados no interior, o número de leitos de UCI com respirador aumentou, saindo de 49 para 114. Foram enviados mais de 75 respiradores de aquisição da Susam e do Ministério da Saúde (MS), além de doações de outros itens para o interior do Amazonas.

O secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, ressalta que, depois da estruturação dos hospitais dos municípios que são polos regionais de saúde, os subpolos e cidades com maior número de casos epidemiológicos de covid-19 estão recebendo os equipamentos.

“Não estamos apenas entregando os respiradores, mas as equipes dos municípios vieram aqui para o polo (Manacapuru), estão levando os equipamentos para instalar nos municípios e assim, levando mais qualidade e saúde para a população. No momento covid, esses equipamentos são importantes para ajudarem na assistência aos pacientes e após o covid, será um legado para os municípios”, disse.

O enfermeiro Sandro Silva, de Anori, participou do treinamento e enfatizou que o aprendizado será disseminado aos demais profissionais do município. “Vai ajudar a diminuir os encaminhamentos que fazemos para as cidades que nos dão suporte, a população vai ser melhor atendida e os profissionais estarão preparados para o atendimento”, afirmou.