Vereador Ditinho do Asilo cheira calcinha durante sessão virtual

Brasil – Um vereador protagonizou uma cena, no mínimo, inusitada durante sessão da Câmara Municipal de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ditinho do Asilo (PSC) foi flagrado cheirando uma calcinha vermelha diante dos colegas, durante a a conferência realizada em ambiente virtual. As imagens viralizaram.

A sessão virtual foi realizada na última terça-feira. No momento em que os vereadores Fabiana Alessandri (PSD) e Quique Brown (PV) debatiam a necessidade do corte de eucaliptos, o vereador do PSC pega e examina atentamente a calcinha. Logo em seguida, ele leva a peça íntima ao rosto e cheira.

O vereador Maufid Doher (Podemos) tenta alertar o colega de parlamento, mas demora alguns instantes até que Ditinho do Asilo vire a câmera.

