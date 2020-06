Estudantes de comunidades indígenas recebem os kits do  ‘Merenda em Casa’

O programa “Merenda em Casa” chegou a mais uma etapa de distribuição no interior do Amazonas. Desta vez, 61 estudantes de comunidades indígenas do baixo Rio Negro e Rio Cuieiras, da Escola Estadual Samsung Amazonas, serão beneficiados com os kits de alimentação escolar do Governo do Amazonas.

Da Marina do Davi, na zona oeste da capital, o gestor Francisco Carlos Rodrigues explica o caminho que as cestas do “Merenda em Casa” seguirão até chegarem ao seu destino. ”A nossa escola atende alunos de 11 comunidades. Já de início, vamos entregar o benefício nas comunidades Santa Maria Terra Preta”, conta.

Conforme Francisco, ainda, os alunos estão ansiosos para receber seus kits. “A expectativa maior é dos estudantes e, sem dúvida, também a nossa, pois conhecemos a realidade desses alunos e sabemos que esses alimentos irão amenizar a necessidade que muitos enfrentaram durante esse período de pandemia”, disse.

Para João Batista, responsável pela Coordenadoria Distrital de Educação (CDE) 4, esse é um projeto ousado e a distribuição aos estudantes de locais mais distantes contempla a diversidade encontrada no Amazonas.

“Estamos muito felizes que esses alunos terão acesso aos kits da merenda escolar, que é muito importante para eles. Esse projeto faz parte de um trabalho árduo que envolve muitas pessoas, como professores, administrativos e outros, tudo para que todos esses estudantes sejam contemplados”, explicou.