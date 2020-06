Gasolina comum tem menor preço de R$ 3,67 em postos de Manaus, aponta Procon-AM

Manaus – O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizou, nesta quinta-feira (25), a pesquisa semanal de preços de combustíveis em 56 postos de Manaus. A ação apontou que a média de preço atual da gasolina comum na capital é de R$ 3,96. No entanto, o menor valor da gasolina comum registrado nesta quinta-feira foi de R$ 3,67 em postos da Cachoeirinha e Raiz. O mesmo preço também foi verificado na comercialização da gasolina aditivada.

A equipe do órgão também registrou os preços mais em conta do Etanol (R$ 3,13) no Posto São Jorge, situado na avenida Silves 1.497; do Diesel Comum (R$ 2,98) no posto Mucuripe, na avenida Rodrigo Otávio, 5.074, Japiim; e do Diesel S10 (R$ 2,99) nos postos Sideral, na rua Emílio Moreira, 1.209, Praça 14 (veja tabela em anexo).

“A gasolina tem baixado, e o mercado está se ajustando. O que não podemos permitir é que repentinamente ela volte a subir. Vamos continuar nosso trabalho diário de fiscalização para que o consumidor não seja surpreendido e, caso ela volte a subir de forma injustificada, atuarmos de forma mais célere e efetiva”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Dúvidas e denúncias – O Procon-AM segue com atendimentos por telefone e on-line. Os consumidores podem entrar em contato pelas redes sociais do órgão, pelos e-mails duvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br, pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 99271-5519 (ouvidoria), e pelo site http://www.procon.am.gov.br.

O atendimento presencial foi retomado e ocorre apenas após agendamento, que pode ser feito pelo (92) 3215-4009, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.